Traurige Nachrichten aus Hollywood. Robert Morse war im Zuge seiner Karriere als herausragender Schauspieler in zahlreichen internationalen Kinostreifen zu sehen. Bereits seit dem Jahr 1956 stand der US-Amerikaner vor der Kamera. Von 2007 bis 2015 war der Hollywoodstar in der Serie "Mad Men" an der Seite von Christina Hendricks (46) zu sehen. Im Verlauf seiner Schauspielkarriere wurde er zweimal mit dem Tony-Award und mit einem Emmy ausgezeichnet. Nun ist Robert im Alter von 90 Jahren verstorben.

Den Tod des Schauspielers bestätigte sein Sohn Charlie jetzt gegenüber Eyewitness News Wednesday Night. Woran der 90-Jährige starb, ist derzeit nicht bekannt – sein Sohn wollte diesbezüglich kein Statement abgegeben. Robert hinterlässt seine Frau Elizabeth Roberts sowie seine vier Kinder Charlie, Robin, Hilary und Andrea.

Seine Leistungen als Schauspieler werden nicht in Vergessenheit geraten. Für seine Arbeit hatte Robert nicht nur vor der Kamera gestanden, sondern machte sich auch am Theater mit vielen Auftritten einen Namen. Zu seinen bekanntesten Rollen zählte dabei die Hauptfigur in dem Musical "How to Succeed in Business Without Really Trying".

Getty Images Christina Hendricks und Robert Morse im August 2010

Getty Images "Mad Men"-Star Robert Morse im März 2014

Getty Images Robert Morse im August 2014

