Pietro Lombardi (29) ist sauer! Als im vergangenen Jahr in Deutschland einige Dörfer überschwemmt wurden und viele ihr Haus verloren, waren auch Oliver (44) und Amira Pocher (29) betroffen. Damals ließ Pietro die beiden und ihre Familie in sein neues Haus ziehen, während er in ein Hotel auswich. Nun zeigte der Sänger kürzlich seinen Whirlpool, der ziemlich verdreckt war, und sah sich mit harschen Medienberichten konfrontiert: Jetzt klärte Pietro auf, was es mit dem schmutzigen Whirlpool auf sich hat!

In seiner Instagram-Story teilte der DSDS-Star ein kurzes Statement, um auf die Gerüchte zu reagieren. Demnach wurde nämlich behauptet, die Pochers hätten den Whirlpool in dem Zustand hinterlassen, was Pietro dementierte! "Solche Aussagen sind echt Müll. Ab heute muss ich also, wenn ein Fussel am Boden ist, dazu schreiben 'war ich selber', um klarzustellen, dass die beiden damit nichts zu tun haben!", wetterte er über die Medienberichte.

Als Pietro während der Flutkatastrophe dem Comedian und seiner Familie sein Haus anbot, tat er das total selbstlos. "Ich schätze das Leben und was ich habe sehr, aber ich kann einfach nicht zusehen, wenn andere Probleme haben, vor allem wenn es Freunde sind", erklärte er damals gegenüber Promiflash seine Entscheidung.

ActionPress/Coldrey,James Olli Pocher und Pietro Lombardi

Gulotta, Francesco / ActionPress Amira und Oliver Pocher

ActionPress Pietro Lombardi, Musiker

