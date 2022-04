Kane Tanaka (119) galt als älteste Frau der Welt. Einen ähnlichen Rekord hielt auch Saturnino de la Fuente García (✝112). Der gebürtige Spanier war der älteste Mann der Welt, verstarb allerdings im Januar im Kreise seiner Familie – kurz vor seinem 113. Geburtstag. Jetzt machen auch um Kane traurige Nachrichten die Runde. Ihr langes Leben ging nun zu Ende: Sie verstarb im hohen Alter von 119 Jahren.

Schon vor etwa zwei Wochen berichtete die Familie der Japanerin via Twitter, dass Kane "wiederholt ins Krankenhaus eingeliefert und entlassen wurde". Dennoch erreichte die fünffache Mutter ein stolzes Alter von 119 Jahren. Am 19. April starb sie in ihrem Pflegeheim, ließ kurz vor ihrem Tod aber noch dankbare Worte ausrichten. "Ich konnte mit der Unterstützung vieler Menschen so weit kommen. Ich hoffe, ihr werdet weiterhin Spaß haben und fröhlich und energiegeladen sein", hieß es in dem Tweet.

Kane ist der dritte Mensch, der nachweislich 119 Jahre alt wurde. Bis zuletzt lebte sie in einem Altersheim in Fukuka. Dort vertrieb sich die Großmutter die Zeit am liebsten mit Brettspielen und galt als großer Fan der Mathematik. Auch den Süßigkeiten und Cola war sie zu Lebzeiten sehr zugetan.

Guinness World Records Saturnino de la Fuente García, ältester Mann der Welt

Kyodo News / ActionPress Kane Tanaka, älteste Frau der Welt

Getty Images Kane Tanaka im Februar 2019

