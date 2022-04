Kim Gloss (29) ist ratlos. Vor wenigen Monaten gab die Influencerin bekannt, dass sie ihr zweites Kind erwartet. Seither teilt die ehemalige DSDS-Teilnehmerin regelmäßig Schnappschüsse ihrer stetig wachsenden Babykugel im Netz. Doch diese ist inzwischen schon so riesig, dass die Sängerin sich selbst darüber wundert. Nun zeigte Kim ihren XXL-Bauch im Netz und betonte, dass sie noch nicht am Ende ihrer Schwangerschaft angelangt sei.

"Wie groß ist bitte mein Bauch geworden? Ich habe das Gefühl, im Urlaub hat der so einen richtigen Schub bekommen", erzählte die werdende Mutter ihren Followern auf Instagram. Währenddessen präsentierte sie ihre Schwangerschaftsrundungen in einem hautengen Einteiler. "Ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll. Ich habe noch ein bisschen vor mir – auch wenn es nicht so aussieht", teilte die 29-Jährige ratlos mit.

Bereits im Februar zeigte sich die Sängerin verwundert über ihre große Babykugel. "Wohin soll der Bauch eigentlich noch wachsen? [...] Vielleicht werden es ja Zwillinge?", witzelte Kim auf Instagram. Bereits damals habe sie hin und wieder das Gefühl gehabt, auszusehen, als wäre sie im neunten Monat.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Sängerin

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im April 2022 in Dubai

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, ehemalige DSDS-Kandidatin

