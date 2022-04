Mark Keller (56) spricht über seine Zeit bei The Masked Singer! Der Schauspieler landete im Finale der sechsten Staffel auf dem zweiten Platz. Als Dornteufel hatte er zuvor wochenlang die Zuschauer und das Rateteam mit seinem Gesang begeistert. Sein stacheliges Kostüm gehörte in dieser Ausgabe definitiv zu den eindrucksvollsten – und war auch seitens der Herstellung das aufwendigste. Aber hat der knallharte Dornteufel Mark überhaupt gefallen oder hätte er lieber eine andere Maske bekommen?

Im Promiflash-Interview im Anschluss an das Finale schwärmte der Bergdoktor-Star: "Ich finde das Kostüm natürlich geil. Das ist wie so ein Avengers-Kostüm! Meine Söhne haben direkt gefragt: 'Papa, können wir das haben? Dann können wir das an Karneval anziehen!'" Doch auch wenn Mark den Dornteufel geliebt hat – im Interview zeigte er sich auch ganz froh, den Ganzkörperanzug bald ablegen zu können: "Das ist wie ein Taucheranzug, du bist nur am Schwitzen. Wenn du dann auch noch den Helm anhast, geht es etwa vier Minuten und dann läuft dir schon der Schweiß runter..."

Wie Mark weiter berichtete, habe der Sender den supermännlichen Dornteufel für ihn ausgesucht. "Die meisten hier bei ProSieben kennen mich ja immer noch für 'Kobra 11' und dachten sich wohl: 'Ah, das ist der Macho!'", witzelte der TV-Star. "Dabei spiele ich beim 'Bergdoktor' seit über zehn Jahren den Trottel, ich bin das Opfer – die Frau hat mich komplett im Griff. Ich bin am Ende, ich bin verloren! Das wäre eigentlich mein Charakter gewesen..." Er dachte vorab, er würde bei "The Masked Singer" dementsprechend eine "Witzfigur" spielen müssen.

Der Dornteufel bei "The Masked Singer"

Mark Keller beim Finale von "The Masked Singer" 2022

Mark Keller im "The Masked Singer"-Finale

