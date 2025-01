Mit Maya Jama: Das ist die neue UK-"The Masked Singer"-Jury

Maya Jama (30) sorgt für frischen Wind bei "The Masked Singer". Die Moderatorin, die vor allem durch ihre Arbeit bei "Love Island" bekannt ist, wird ab dem 4. Januar 2025 als neue Jurorin in der beliebten Rateshow zu sehen sein. Dabei übernimmt sie den Platz von Sängerin Rita Ora (34), die sich nach fünf Staffeln verabschiedet hat. Neben Maya bleiben die bisherigen Jury-Mitglieder Davina McCall, Jonathan Ross (64) und Mo Gilligan (36) an Bord. "Ich bin ein riesiger Fan der Show und kann es kaum erwarten, all die verrückten Kostüme zu sehen und herauszufinden, wer daruntersteckt", sagte die Moderatorin im Vorfeld laut The Sun.

Maya ist noch ein echter Neuling in der "The Masked Singer"-Familie, dafür sind einige ihrer Jury-Kollegen schon Veteranen. Jonathan Ross und Davina McCall sind seit 2020 dabei und teilen mit der Moderatorin bereits wertvolle Tipps für das erfolgreiche Raten. Jonathan hat verraten, dass er eine Liste mit Namen potenzieller Teilnehmer erstelle – und auch Namen hinzufüge, die eher unwahrscheinlich sind, um für Überraschungen zu sorgen. Davina kennt die Bühne sogar von innen, nachdem sie selbst in einem der Kostüme in einer Weihnachtssonderausgabe die Jury hinters Licht geführt hatte. Mo Gilligan, der die Jury im zweiten Jahr verstärkte, bestätigte: "Es ist ein großer Spaß, ein Teil dieses Spektakels zu sein."

Abgesehen von ihrer Karriere als Moderatorin ist Maya Jama bei ihren Fans für ihre humorvolle und sympathische Art bekannt. Privat verrät sie jedoch nur wenig über sich. Nach ihrer viel beachteten Beziehung mit dem Basketballspieler Ben Simmons hält sie sich in Liebesdingen eher bedeckt. Auf Instagram gibt sie ihren Fans aber immer wieder Einblicke in ihren Alltag, sei es beim Reisen oder bei Shootings. Mit ihrem neuen Engagement bei "The Masked Singer" wird Maya sicher für viele unterhaltsame und überraschende Momente sorgen – ob sie das Rate-Duell gegen ihre erfahrenen Mitjuroren gewinnen kann, bleibt abzuwarten.

Getty Images Maya Jama, 2024

Instagram / mayajama Maya Jama bei einer Folge von "Love Island", 2024

