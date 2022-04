Findet er seine Platzierung etwa unverdient? Am Samstag stand das große Finale bei The Masked Singer an: Zwischen dem Zebra und dem Dornteufel kam es zu der alles entscheidenden Runde, bei der Ersteres am meisten überzeugen konnte: Unter dem Kostüm befand sich Ella Endlich (37) als glückliche Siegerin! Mark Keller (56) alias der Dornteufel wurde immerhin zweiter. Doch wie Promiflash nun erfuhr, hatte der Bergdoktor-Star gar nicht damit gerechnet!

Im Interview mit Promiflash verriet der 56-Jährige, dass er sich zwar sehr über seine Platzierung freue, dies jedoch einer anderen Teilnehmerin mehr gegönnt hätte. "In Wirklichkeit hätte Jeanette Biedermann (42) da als Zweite sitzen müssen. Die ist so eine gute Sängerin! Ich weiß nicht, warum ich da noch stand", plauderte er aus. Die gebürtige Berlinerin performte als kostümierte Discokugel und schied im Halbfinale aus.

Der Schauspieler ist sich jedenfalls sicher, dass ihn seine Fans schon unterhalb des Dornteufel-Kostüms vermutet haben müssen. "Ich glaube, dass ich einfach eine große Fan-Gemeinde habe, die sich schon dachten, dass der Bergdoktor da steht und deswegen so fleißig angerufen haben", ergänzte er. Er habe zudem nie gedacht, dass er überhaupt so weit kommt.

Anzeige

Getty Images Ella Endlich, Siegerin von "The Masked Singer" 2022

Anzeige

Getty Images Jeanette Biedermann bei "The Masked Singer" 2022

Anzeige

Instagram / markkeller_official Mark Keller, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de