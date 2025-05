Mark Keller schwärmt: Seiner Oma hat er "alles zu verdanken"

Mark Keller (60) feiert am 5. Mai seinen 60. Geburtstag und nimmt dieses besondere Datum zum Anlass, voller Dankbarkeit auf sein Leben und seine Karriere zurückzublicken. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news verriet der Schauspieler, dass er sich zwar nicht alt fühle, die "Zahl ist trotzdem da, und die Zeit rennt". Während viele Fans auf große Feierlichkeiten hofften, nutzt der Bergdoktor-Star seinen Ehrentag aber ganz anders: Statt einer großen Party ist Mark aktuell auf Promotiontour für sein neues Album "Songs Of My Life" und steht sogar am Geburtstag selbst für eine Sendung bei RTL vor der Kamera. Ein Moment voller Erinnerungen und emotionaler Rückschau – schließlich ist für Mark der Tag vor allem ein Anlass, innezuhalten und sich seiner Wurzeln bewusst zu werden.

Besonders bewegend ist für den Schauspieler und Sänger der Gedanke an seine verstorbene Großmutter Hedwig, die nach dem frühen Tod seiner Mutter zu seiner wichtigsten Bezugsperson wurde. "Meine Oma war mein Ein und Alles", erinnert sich Mark im Interview und betont, dass sie ihn aufgefangen und wie einen eigenen Sohn großgezogen habe. Sie war es auch, die eine Aufnahme von ihm zur legendären "Rudi Carrell Show" schickte, womit sie den Grundstein für seine Karriere legte. Mit seiner Darbietung von "Everybody Loves Somebody" überzeugte Mark dort nicht nur das Publikum, sondern startete seinen Weg in die Öffentlichkeit mit über zwölf Millionen Zuschauern: "Eigentlich habe ich diesem Song – und meiner Oma – alles zu verdanken, was ich heute habe und mache", so der Fernsehstar. Sein Auftritt öffnete ihm schließlich Türen in die Schauspielbranche – es folgten die erste Hauptrolle in "Sterne des Südens" und viele weitere Stationen rund um den Globus.

Auch heute ist Familie für Mark das Wichtigste. Sein aktuelles Album enthält neben dem Hit, mit dem alles begann, auch das besondere Lied "60 Sommer", das er gemeinsam mit seinen Söhnen Joshua und Aaron aufgenommen hat. Der Song bringt für ihn sowohl einen Rückblick als auch Zuversicht für die kommenden Jahre zum Ausdruck: "Vielleicht schaffe ich all meine Pläne – Shows, Filme – in den nächsten zehn Jahren, weil nicht mehr so viel Zeit bleibt", gesteht er ehrlich. Mit seinen Kindern verbindet Mark nicht nur die Musik, sondern auch ein enges Verhältnis im Alltag. Trotz all der Erfolge setzt der Schauspieler auf Bodenständigkeit und bleibt auch an seinem Geburtstag ganz er selbst – ein "Tag wie jeder andere auch", wie er sagt. Die enge Beziehung zu seiner Familie, vor allem zu seiner Großmutter, ist das Fundament, das ihn bis heute antreibt und inspiriert.

