Yeliz Koc (28) kann es kaum erwarten, ihr Kind endlich wieder in die Arme zu schließen! Gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (30) bekam die Influencerin eine Tochter namens Snow Elanie. Die kleine Prinzessin lebt überwiegend bei Yeliz. Nun war die Influencerin aber für mehrere Tage beruflich in den USA unterwegs – ihre Tochter blieb währenddessen bei der Oma. Yeliz vermisst ihre Snow aber schon wieder sehr!

In ihrer Instagram-Story teilte Yeliz eine süße Aufnahme von Snow und schrieb dazu: "Freue mich so sehr auf meine Babymaus!" Außerdem erzählte sie, dass ihre Mutter ihr täglich Fotos und Videos von der Kleinen schickt. "Sie ist einfach so süß. So ein fröhliches Kind und ich vermisse es auch, wenn wir morgens wach werden und sie direkt am Lachen ist", schwärmte die ehemalige Bachelor-Kandidatin.

Erst sei Yeliz hin- und hergerissen gewesen, ob sie die Reise tatsächlich antreten soll – schließlich habe sie Snow nicht mitnehmen können. Letztendlich habe es sich aber doch gelohnt: "Bin froh, dass ich es gemacht habe." Sie habe nämlich tolle Menschen kennengelernt und eine gute Zeit gehabt.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im April 2022 in Palm Springs

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de