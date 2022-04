Juliana Stürmer hatte mit ihrem Exit bei Germany's next Topmodel schon gerechnet. Am vergangenen Donnerstag mussten sich Heidi Klums (48) Nachwuchsmodels in einem Videodreh an der Seite von Brigitte Nielsen (58) beweisen. Am Ende des Tages konnten Sophie Dräger und die brünette Beauty die Juroren allerdings nicht mehr von sich überzeugen und mussten ihre Koffer packen. Im Promiflash-Interview verriet Juliana nun, dass ihr Rauswurf sie nur wenig überrascht habe.

"Ich bin ja mit dem Gefühl reingegangen, es könnte für mich jetzt die letzte Entscheidung gewesen sein, da mein Video-Shoot nicht so gut verlief und ich ja auch kein Feedback bekommen habe", begann die gebürtige Aschaffenburgerin zu erzählen. Sie habe sich schon gedacht, dass es für sie knapp werden könnte, weswegen ihr Exit sie nur wenig überrumpelt habe. "Natürlich war ich mega enttäuscht anfangs", erinnerte sich die 24-Jährige zurück. Doch mittlerweile sei sie einfach nur sehr stolz auf sich selbst und dass sie es so weit geschafft habe. "Heidi achtet eben auf jeden kleinen Fehler, das war mir bewusst und deswegen habe ich [ihre Entscheidung] so angenommen", erzählte die Halb-Brasilianerin gegenüber Promiflash.

Im Gegensatz zu Juliana waren die Zuschauer von dem Rauswurf der hübschen medizinischen Fachangestellten mehr als geschockt. So stimmten in einer Promiflash-Umfrage 2.478 von insgesamt 3.772 Nutzern (Stand: 29. April, 16 Uhr) dafür, dass sich Heidi eine brutale Fehlentscheidung geleistet habe. Somit waren gerade einmal 34,3 Prozent der Meinung, dass ihr Urteil genau richtig gewesen sei.

Instagram / juliana.gntm22.official Juliana Stürmer, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Instagram / juliana.gntm22.official GNTM-Kandidatin Juliana

Instagram / juliana.crst Juliana, Ex-GNTM-Kandidatin

