In ein paar Monaten dürfen Koray Günter (27) und seine Freundin Veronica Loi ihr Kind auf der Welt begrüßen! Nach der Trennung von dem Model Betty Taube (27) kam der Fußballer mit der Italienerin zusammen. Im Dezember teilte die Blondine dann die freudige Nachricht über ihre Schwangerschaft mit ihrem Partner, vor der Öffentlichkeit hielten sie es aber erst einmal zurück. Dass die beiden bald Eltern werden, ist nun aber auf den neuesten Bildern von Veronica deutlich sichtbar.

Die Influencerin teilte jetzt auf Instagram eine Fotoreihe mit ihren Fans. In dieser posiert sie in einem knallgrünen Zweiteiler, bestehend aus einem Rock und Crop-Top. Das Outfit kombinierte die baldige Mama mit cremefarbenen Pumps und einer dazu passenden Handtasche sowie Sonnenbrille. Das wichtige Detail an diesen Bildern ist diesmal jedoch nicht ihr Styling, sondern die deutlich sichtbare Wölbung an ihrem Bauch. Kein Wunder, denn die Blondine müsste sich nun ungefähr im letzten Trimester ihrer Schwangerschaft befinden.

Doch wie hat der werdende Papa von dem Nachwuchs erfahren? Für den Fußballer hatte sich Veronica bei der Verkündung ihrer Schwangerschaft etwas ganz Besonderes ausgedacht: Die Influencerin verpackte ihren positiven Schwangerschaftstest und legte das als Geschenk unter den Weihnachtsbaum. In einem Video der Schwangeren war Koray dann zu sehen, wie er das Päckchen öffnete und sich sehr über diese Neuigkeiten freute.

Instagram/veronik_ Veronica Loi im April 2022

Instagram/veronik_ Veronica Loi, italienische Influencerin

Instagram / korayguenter Veronica Loi und Koray Günter, Liebespaar

