Das wird er so schnell nicht vergessen! Erst vor wenigen Tagen gaben Koray Günter (27) und Veronica Loi bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Nun offenbarten die werdenden Eltern auch das Geschlecht ihres Babys – es wird ein Junge! In einem Video der Gender-Reveal-Party ist dem Paar die Freude darüber deutlich anzusehen. Und auch dieser Moment wurde filmisch festgehalten: Koray erhielt den positiven Schwangerschaftstest als Weihnachtsgeschenk!

Auf Instagram hat die Beauty den besonderen Augenblick mit ihren Fans geteilt. In dem Clip hält der Fußballstar vor einem Weihnachtsbaum sitzend ein geöffnetes Geschenkpaket in den Händen, das den Schwangerschaftstest enthalten hatte. Beim Anblick des positiven Ergebnisses macht sich sofort ein breites Grinsen im Gesicht des gebürtigen Höxteraners breit. Dann springt er auf und schließt seine Liebste in die Arme. Diese konnte ihm offenbar eine gelungene Überraschung bereiten!

Das Pärchen muss sich jedoch noch ein wenig bis zur Geburt gedulden, denn so wie es aussieht, kommt der Kleine erst am 20. August auf die Welt. Ob die zwei das gedacht hätten, als sie sich im letzten Jahr in Mailand zufällig kennenlernten? Koray hatte seine Herzensdame offenbar angesprochen, als er sie beim Kaffeetrinken mit einer Freundin erspähte.

Instagram / veronik_ Koray Günter und Veronica Loi bei ihrer Gender-Reveal-Party

Instagram / veronik_ Fußballspieler Koray Günter

Instagram / veronik_ Koray Günter mit Veronica Loi

