Club der roten Bänder-Fans aufgepasst: Der Starttermin für die Fortsetzung von "Tonis Welt" steht fest! Im vergangenen Jahr flimmerte der Ableger der beliebten Serie über die TV-Bildschirme und begeisterte die Zuschauer. Nachdem alle Episoden ausgestrahlt wurden, bestätigte Ivo Kortlang, Darsteller des Protagonisten Anton "Toni" Vogel, dass es eine zweite Staffel des Spin-offs geben wird. Nun teilte der Sender mit, wann diese endlich zu sehen ist!

Wie Vox nun verkündete, müssen sich die Fans nicht mehr allzu lang gedulden: Denn die Fortsetzung von "Tonis Welt" wird ab dem 8. Juni immer mittwochs um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Zentrale Fragen, die dabei im Raum stehen, sind unter anderem, ob Toni und Valerie wieder zusammenkommen und ob Valerie ihr Kind zur Welt bringen wird. Auch wird Schmietas Auseinandersetzung mit seiner Parkinsonkrankheit von Bedeutung sein.

Auf Instagram schwärmte der Hauptdarsteller Ivo jedenfalls bereits im März von der Zeit am Set. "Es hat so unglaublich viel Spaß gemacht, diese Folgen zu drehen. Wir hatten schon wieder so tolle Kollegen dabei, auch neue. Ein unglaublich tolles Team", schrieb er diesbezüglich und betonte, dass ihm die Fortsetzung sehr am Herzen liege.

Anzeige

Instagram / ivokortlang.official Ivo Kortlang, Schauspieler

Anzeige

TVNOW / Boris Breuer Die "Tonis Welt"-Darsteller Ivo Kortlang und Amber Bongard

Anzeige

Instagram / ivokortlang.official Die Darsteller aus "Tonis Welt"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de