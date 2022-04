Daniel Aminati (48) und seine Patrice sorgen für eine freudige Überraschung! Der Moderator und seine Partnerin haben es endlich gewagt: Das Paar hat geheiratet, die zwei sind nun Mann und Frau. Vor genau einem Jahr hatte der Beau um die Hand seiner Angebeteten angehalten. Nicht nur die frischangetrauten Eheleute sind überglücklich – auch ihre prominenten Wegbegleiter freuen sich riesig für Daniel und Patrice!

Zahlreiche Stars und Sternchen überbrachten auf Instagram ihre Glückwünsche. So gratulierte beispielsweise die Schauspielerin und Influencerin Laura Vetter (25): "Herzlichen Glückwunsch, ihr Turteltauben!" Aber auch unzählige weitere prominente Persönlichkeiten wie das Topmodel Papis Loveday (45), die Moderatorin Marlene Lufen (51) und die ehemalige Langstreckenläuferin und Ex-Let's Dance-Teilnehmerin Sabrina Mockenhaupt (41) reihten sich ein.

Noch in diesem Jahr steht bei Daniel und Patrice aber ein weiteres großes Ereignis an. Erst im März verkündeten die beiden nämlich, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten – wann es so weit sein wird, plauderten sie aber noch nicht aus.

Laura Vetter

Papis Loveday

Daniel Aminati und seine Frau Patrice

