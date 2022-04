Kommt da jemand ganz nach seinem Papa? Angeblich sollen Cathy (34) und Mats Hummels (33) kein Ehepaar mehr sein. Der Fußballer richtete sogar kürzlich die mediale Aufmerksamkeit durch sein Datingleben auf sich. Welchen Beziehungsstatus Cathy und Mats auch haben: Für ihren Sohn Ludwig (4) halten sie zusammen. Jetzt stattete die Moderatorin gemeinsam mit Ludwig einem Friseur einen Besuch ab und verriet dabei ein süßes Detail über ihr Kind...

"Ich habe gerade meinen Ludwig abgeholt und das allerwichtigste vergessen. Ludwig, wo gehen wir hin?", fragte Cathy ihren Sohn in ihrer Instagram-Story, der daraufhin lauthals "zum Friseur" brüllte. "Die Haare sind ihm nämlich zu lang und der letzte Friseurtermin ist vier Wochen her. Der Herr ist eitel", meinte die 34-Jährige. Doch seine Eitelkeit komme nicht von ungefähr. Ludi sei "so eitel wie der Papa".

Der 33-Jährige statte ebenfalls dem Friseur alle vier Wochen einen Besuch ab. "Es ist übrigens auch der gleiche Haarschnitt", erzählte die TV-Bekanntheit. Sie selbst habe diese Eigenschaft nicht. "Da bin ich die uneitelste Hummel", stellte Cathy klar.

Instagram / cathyhummels Cathy und Ludwig Hummels beim Friseur

Instagram / cathyhummels Ludwig Hummels beim Friseur

Getty Images Mats Hummels bei dem "Hugo Boss Store Event" in Düsseldorf

