Cathy Hummels (34) scheint das Liebes-Wirrwarr um ihren Ehemann Mats Hummels (33) locker zu nehmen! Die Moderatorin und der Kicker sind seit 2015 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn. Seit mehreren Monaten halten sich aber Trennungsgerüchte hartnäckig in den Medien. Nun behauptete das Model Céline Bethmann (23), den Sportler zu daten – nachdem ihm bereits eine Liaison mit der Influencerin Lisa Marie Straube nachgesagt wurde. Seitdem ist das Dating-Drama um Mats Gesprächsthema Nummer eins. Und Cathy? Die nimmt das Ganze mit Humor.

In ihrer Instagram-Story teilte die 34-Jährige mehrere Beiträge rund um ihren Ehemann. "So viele Schlagzeilen in letzter Zeit. [...] Früher war ich immer für Klatsch-Schlagzeilen verantwortlich. Und jetzt? Hat Mats übernommen. Hummels = Twitter-König. Macht mich ja auch irgendwie zur Queen", scherzte Cathy und dekorierte den Post mit dem Hashtag #lifegoal.

Wie der Beziehungsstatus von Cathy und Mats denn nun ist, werden Fans vorerst wohl nicht erfahren. Ein klares Statement kam von beiden bislang nämlich nicht – die Beauty postet aber trotzdem immer wieder Fotos, die sie mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Sohn zeigen.

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels mit ihrem Sohn Ludwig im Dezember 2021

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels im April 2022

