Gianni Laffontien hat den Zuschauern einen ganz besonders emotionalen TV-Moment beschert! Bei Deutschland sucht den Superstar hat sich der Castingshow-Teilnehmer gemeinsam mit seinem Bruder Harry Laffontien in die Herzen der Zuschauer gesungen – gemeinsam haben es die beiden Hiddenhausener bis in das Halbfinale geschafft. In der heutigen dritten Liveshow hat der 17-Jährige nun für ordentlich Gänsehaut gesorgt. Seine Einzelperformance wimdete Gianni seinem verstorbenen Großvater!

Im Interview vor seinem großen Auftritt kündigte Gianni bereits an, dass er seine Gesangsperformance seinem Großvater widmen würde – "Ich liebe dich, Opa", sagte er mit zitternder Stimme. Mit seiner Darbietung hatte das Gesangstalent dann mit einem besonders emotionalen Gänsehautmoment im Studio gesorgt. "Das hätte ihm sicherlich gefallen", war sich Gianni nach seinem Auftritt sicher. Auch Joachim Llambi zeigte sich total begeistert von seiner Art der Verarbeitung. "Ich finde, das ist eine tolle Reaktion von dir", erklärte der Gastjuror.

Auch Kandidatin Melissa Mantzoukis hat in der zweiten Liveshow für ein verstorbenes Familienmitglied gesungen. "Ich habe von klein auf mit meinem Papa zusammen DSDS geguckt und ich wusste immer, dass ich mal auf so einer Bühne stehen möchte", erklärte Melissa im Promiflash-Interview. Der Vater der 18-Jährigen verstarb nur sechs Tage nach ihrem Casting an einem Herzinfarkt.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Gianni Laffontien, DSDS-Kandidat 2022

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Gianni Laffontien, Kandidat bei DSDS 2022

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Amber van den Elzen und Gianni Laffontien bei DSDS 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de