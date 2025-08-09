Das hätte Daniel Lopes Daniel Küblböck gern noch gesagt

Daniel Lopes (48), einer der Finalisten der ersten Staffel von Deutschland sucht den Superstar, hat über seine Erinnerungen an seinen einstigen Weggefährten Daniel Küblböck (†33) gesprochen. Im September 2018 schockierte der frühe Tod Küblböcks, nachdem er von einem Kreuzfahrtschiff verschwand, die Öffentlichkeit und ließ Daniel bis heute nachdenklich zurück. "Ich hätte ihm gern gesagt, dass er gut ist, so wie er ist", erklärte der Sänger gegenüber RTL. Besonders bewegt ihn das Gefühl, dass Daniel Küblböck sich nicht geliebt gefühlt habe. "Ich weiß, wie es ist, sich ungeliebt zu fühlen oder sich selbst zu hassen", so Daniel, der selbst Erfahrungen mit Depressionen gemacht hat.

Zurückdenkend an die gemeinsame Zeit bei "Deutschland sucht den Superstar" schildert Daniel ein differenziertes Bild seines Weggefährten. Trotz des enormen Konkurrenzdrucks und der häufig harschen Kritik an Daniel Küblböcks musikalischen Fähigkeiten habe dieser den Alltag mit seinem Humor und seiner Schlagfertigkeit immer wieder aufgelockert. "Er hatte eine unglaubliche Willenskraft und war immer lustig", so der Sänger weiter. Die beiden verstanden sich während der Show gut und hatten bis einige Jahre nach der Staffel noch Kontakt. Während Daniel Küblböcks Verbindung zu anderen ehemaligen Kandidatinnen und Kandidaten nach und nach abbrach, stand er bis zuletzt mit der späteren Zweitplatzierten, Juliette Schoppmann (45), in Kontakt, für die er eine freundschaftliche Zuneigung entwickelte.

Die TV-Show bedeutete für Daniel Küblböck den Durchbruch, aber auch einen intensiven medialen Wirbel, mit dem er nicht immer souverän umging. Daniel erinnert sich, wie Küblböcks Fähigkeit zu unterhalten häufig mehr Beachtung fand als sein Gesang, was sowohl positive als auch negative Reaktionen hervorrief. Diese Kritik habe ihn zunehmend belastet, erzählt sein früherer Kollege. Heute denkt der Musiker mit Bedauern an diese Zeit zurück und betont, wie wichtig Akzeptanz und Unterstützung gerade für Menschen sind, die ähnliche Kämpfe wie Daniel Küblböck auszutragen haben.

Collage: Daniel Lopes und Daniel Küblböck

Daniel Lopes, Musiker

