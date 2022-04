Fiona Erdmann (33) blickt den Tatsachen ins Auge! Aktuell ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin erneut in freudiger Erwartung. Die Geburt ihres zweiten Kindes rückt immer näher – doch nicht alles läuft nach Plan: Ihre ungeborene Tochter befindet sich momentan noch nicht in der Position, um sie auf natürlichem Wege zur Welt zu bringen. Mittlerweile zieht Fiona sogar einen Kaiserschnitt in Erwägung!

"Spiele eigentlich schon gar nicht mehr so richtig mit dem Gedanken, aber dennoch will ich alle Optionen einmal durchsprechen, um dann wirklich voll umfassend beraten zu sein", teilte die Schwangere ihrer Community via Instagram mit. Der Termin bei der Ärztin ihres Vertrauens verlief jedoch anders als erhofft. "Meine Ärztin konnte mir leider kein wirklich sicheres Gefühl geben", verriet Fiona. Das Risiko, in Beckenendlage zu entbinden, sei zu hoch – im schlimmsten Fall wäre nämlich das Wohl von Mama und Baby gefährdet.

"Ich werde mich daher in den nächsten Tagen intensiver damit beschäftigen, wie ich den Kaiserschnitt zu einem schönen Erlebnis werden lassen kann", erklärte Fiona. Dennoch hoffe sie weiterhin, dass sich ihre kleine Maus bis zum errechneten Geburtstermin noch im Bauch dreht: "Da bleibe ich hartnäckig und gebe die Hoffnung nicht auf!"

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im April 2022 in Dubai

fionaerdmann / Instagram Fiona Erdmann im Februar 2022

