Sie gibt ein unschönes Update! Fiona Erdmann (33) ist zurzeit in freudiger Erwartung. Nach ihrer Fehlgeburt im vergangenen Jahr erwarten die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Partner Moe nun ein Mädchen. Doch vor wenigen Stunden überraschte sie ihre Fans mit einer beunruhigenden Nachricht: Sie musste ins Krankenhaus. Nun klärt Fiona auf, warum sie auf einmal in die Klinik fuhr!

"Wie man sicherlich sehen kann, sind einige Tränen geflossen. Das liegt daran, dass meine kleine Maus sich nicht drehen wollte. Wir haben jetzt wirklich alles versucht", erzählt die 33-Jährige in ihrer Instagram-Story. Obwohl die Ärztin dabei ziemlich sanft war, hat es Fiona etwas weh getan. Mit aller Kraft wollten sie aber nichts erzwingen: "Wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Also sie sitzt mit dem Popo unten in meinem Becken fest. Der Kopf lässt sich drehen, aber nicht der Popo."

Fiona müsse jetzt erst einmal die ganze Situation verdauen und damit klarkommen, da sie seit Wochen bereits eine spontane Geburt plane. "Und jetzt dieses Bild so vor Augen zu haben, wenn ich ins Krankenhaus gehe und einen Kaiserschnitt machen muss, das macht mich schon sehr traurig, weil ich es mir anders gewünscht habe", gibt sie zu. Die Gesundheit ihrer Tochter gehe aber immer vor und Fiona hoffe weiterhin, dass alles gut verläuft.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit Mohammed und ihren Sohn Leo im Dezember 2021

ActionPress Fiona Erdmann, Model

Sonstige Fiona Erdmann, Model

