Yung Hurn fällt Kriminellen zum Opfer! In den vergangenen Wochen stand seine Ex Palina Rojinski (37) besonders im Mittelpunkt – immerhin machten Gerüchte die Runde, dass sich die Moderatorin verlobt haben sollte. Nachdem die TV-Bekanntheit sämtliche Spekulationen dementierte, sorgte der Rapper selbst nun für Schlagzeilen – allerdings auf besonders tragische Art und Weise: Yung Hurn soll mitten in Berlin ausgeraubt worden sein!

Wie Bild berichtete, habe der österreichische Hip-Hop-Star am Freitag vor einer Woche mit Freunden in einer Berliner Wohnung im Bezirk Mitte gefeiert. Laut Polizeiangaben soll es gegen 4:20 Uhr zu einem Überfall gekommen sein: Drei oder vier vermummte Täter klingelten und stürmten kurz nach dem Öffnen der Tür mit Waffen und Pfefferspray die Wohnung. Nachdem sich alle Gäste auf den Boden legen mussten, flohen die Unbekannten mit Bargeld, Wertgegenständen und Schmuck.

Julian Sellmeister, wie Yung Hurn mit bürgerlichem Namen heißt, soll seit dem Vorfall unter Schock stehen. Wie ein Insider bestätigte, soll es dem Musiker allerdings den Umständen entsprechend gut gehen. Der Überfall wurde der Polizei gemeldet – die Angreifer sind bislang jedoch unbekannt.

Anzeige

Instagram / y.hurn Yung Hurn, Musiker

Anzeige

Getty Images Yung Hurn, Rapper

Anzeige

Instagram / y.hurn Yung Hurn, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de