Palina Rojinski (37) klärt ihre Fans auf! Ihr Liebeleben hält die Moderatorin weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Umso überraschender kam es also, als die gebürtige Russin in einem Interview beiläufig offenbarte, dass sie verlobt ist! Vor wenigen Tagen kursierten dann neue Liebesgerüchte: Laut Medienberichten soll die Beauty ihren Verlobten standesamtlich geheiratet haben. Jetzt meldet sie sich diesbezüglich selbst zu Wort und betont: Palina hat nicht geheiratet!

In ihrer Instagram-Story teilte die "Nightlife"-Darstellerin nun ein Bild, auf dem ihre Hände zu sehen sind. An ihrer linken Hand trägt Palina keinen Klunker am Ringfinger und dazu schreibt sie: "Fake News." Damit macht sie mehr als deutlich: Die Gerüchte rund um eine Hochzeit stimmen nicht!

Dabei ist nicht mal bekannt, wer genau Palinas Verlobter ist. Daraus macht sie nach wie vor ein Geheimnis. In einem früheren Interview sprach sie jedoch bereits über ihre Kinderplanung und verriet: "Mit Ende 30 wünsche ich mir auf jeden Fall eine eigene Familie. Ich bin mir sicher, dass ich dann Kids haben werde."

Instagram / palinski Palina Rojinski, Moderatorin

Instagram / palinski Palina Rojinski bei "Gipfel der Quizgiganten"

Getty Images Palina Rojinski, Moderatorin

