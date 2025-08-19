Diese Schwangerschaftssymptome bemerkt Ana Johnson aktuell

Ana Johnson (32) kann ihr Glück kaum fassen: Die Influencerin erwartet ihr zweites Kind. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte sie ihre Freude und berichtete in einer Fragerunde offen über ihre Erfahrungen mit der Schwangerschaft. Auf die Frage eines Fans, ob sie auch unter typischer Schwangerschaftsübelkeit leide, antwortete Ana: "Davon bin ich, Gott sei Dank, bisher verschont geblieben. In der ersten Schwangerschaft auch." Doch ganz ohne Herausforderungen läuft es aktuell nicht, wie sie ergänzte.

Aktuell plagt Ana ein starkes Schwangerschaftssymptom: ein intensives Ekelgefühl vor verschiedenen Lebensmitteln. Das macht es ihr nicht leicht, etwas zu finden, das sie unbeschwert essen kann. Ihre Follower, die Ana schon lange auf ihrer Reise begleiten, lassen sie mit der Herausforderung nicht allein. Unter ihrem Post sammeln sich zahlreiche Tipps und aufmunternde Kommentare, um sie durch diese Phase zu unterstützen. Der direkte Austausch mit ihrer Community gibt Ana dabei nicht nur Trost, sondern zeigt einmal mehr, wie groß ihre Fangemeinde ist.

Neben dem privaten Babyglück und den kleinen Stolpersteinen der Schwangerschaft gibt es bei der Familie Johnson weitere spannende Veränderungen. Vor Kurzem starteten Ana und ihr Mann Tim mit dem Umbau ihres Hauses. Das Paar hat vorübergehend eine Übergangswohnung bezogen, um ihre Doppelhaushälfte mit dem Nachbarhaus zu verbinden. Trotz all der Umstellungen und Aufgaben in ihrem Leben schafft es die Influencerin immer wieder, ihre Fans mit ehrlichen Einblicken in ihren Alltag zu begeistern.

Instagram / anajohnson Ana Johnson im September 2023

Instagram / anajohnson Ana und Tim Johnson in Anas ersten Schwangerschaft, 2023

Instagram / anajohnson Tim und Ana Johnson mit ihrem Sohn Maui