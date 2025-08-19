Sektglas fliegt: Justyna eskaliert bei "Prominent getrennt"

In der aktuellen Folge von Prominent getrennt geht es für die Nachrücker Justyna Pralina und Adrian Loevenich in die sogenannte Zeit zu zweit, ein intimes Gespräch unter vier Augen – mit explosivem Ausgang. Bereits zu Beginn des Gesprächs zeigt sich die angespannte Stimmung: Justyna wettert ohne Umschweife los und degradiert Adrian mit den Worten: "Gar kein Licht brennt bei dir da oben." Adrian lässt sich das zunächst nicht gefallen und kommentiert: "Das ist jetzt schon wieder beleidigend, da brauche ich gar nicht drauf einzugehen." Damit ist der Grundstein für einen heftigen Streit gelegt, der in hitzigen Vorwürfen und schließlich einem unschönen Zwischenfall endet.

Justyna macht Adrian unmissverständlich klar, dass sie keine Chance auf ein Comeback sieht. Obwohl sie zugibt, dass Adrian einst ihr Traummann war, habe er, ihrer Meinung nach, keine Mühen mehr in die Partnerschaft investiert, sobald sie zusammengezogen waren. Justyna wirft ihm vor, sie im Haushalt und in der Beziehung für selbstverständlich genommen zu haben. "Ich habe mir von der Beziehung versprochen, dass du immer dafür sorgen wirst, dass ich glücklich an deiner Seite bin. Das hast du nicht eingehalten", erklärt die Blondine vorwurfsvoll. Für Adrian steht trotz allem fest, dass er noch Gefühle für sie hat. "Das war schon ein Stich ins Herz", gesteht er, als Justyna die Frage nach ihrer Liebe zu ihm klar verneint. Als Adrian schließlich Justyna auf ihre eigenen Fehler aufmerksam machen will, endet das hitzige Gespräch eskalierend: Justyna greift zu ihrem Sektglas und pfeffert ihm den Inhalt ins Gesicht.

Mit dieser Aktion dürften Justyna und Adrian den Zuschauern ein für alle Mal bewiesen haben, dass zwischen ihnen keine Harmonie mehr herrscht. Zuvor vermuteten nämlich viele, die beiden seien in Wahrheit noch immer ein Paar und hätten ihre Trennung vorgetäuscht, um an der Show teilnehmen zu können. Als Aufhänger für diese Theorie galt unter anderem ein Moment, als Adrian seine Ex im Affekt mit dem Kosenamen "Schatz" ansprach. Auch Realitystar Laura Maria Lettgen spekulierte auf Instagram: "Also wenn Justyna und ihr Anhängsel zu dem Zeitpunkt getrennt waren, fresse ich 20.000 Besen."

