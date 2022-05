So offen spricht Wotan Wilke Möhring (54) nur selten über das Thema Liebe! Der deutsche Schauspieler ist nicht gerade bekannt dafür, sein Privatleben in der Öffentlichkeit auszubreiten – so ist auch nicht klar, ob er aktuell in festen Händen ist. Von 2015 bis 2020 war er mit seiner Freundin Cosima Lohse liiert, doch ihre Beziehung sollte schließlich scheitern. Die beiden waren nie verheiratet. Auch die Mutter seiner Kinder, die Kamerafrau Anna Theis, hat er nie geehelicht. Tatsächlich glaubt Wotan auch grundsätzlich nicht an die Ehe!

Das enthüllte der "Das perfekte Geheimnis"-Star jetzt im Bunte-Interview. "Für mich hat es sich nie richtig angefühlt, zu heiraten. Es gab einfach keinen Grund", beteuerte Wotan. "Auch, weil ich nicht glaube, dass es eine stärkere Verbindung geben kann, als gemeinsame Kinder zu haben." Das bedeutet aber nicht, dass der Bambi-Preisträger einfach kein Romantiker ist: "So eine Verbindung durch einen bürokratischen Akt des Staates zu verbriefen, empfinde ich als das Unromantischste überhaupt."

Gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Anna bekam Wotan drei Kinder: 2009 und 2013 erblickten ihre Töchter das Licht der Welt und 2011 ihr Sohn. Gelegentlich zeigt der Tatort-Star seine Kids auf seinem Instagram-Kanal – dabei zeigt der Vater aber nie die Gesichter seiner Sprösslinge.

Getty Images Cosima Lohse und Wotan Wilke Möhring

Instagram / wotanwilke Wotan Wilke Möhring mit zwei seiner Kinder

