Hamburger "Tatort" ab sofort ohne Ermittlerin Julia Grosz

Kommissar Thorsten Falke muss ab sofort ohne seine bisherige Partnerin Julia Grosz ermitteln. Die beliebte Kommissarin verlässt den Hamburger Tatort nach sieben gemeinsamen Jahren, wie die Bild berichtet. Bereits seit 2016 unterstützte Julia, gespielt von Franziska Weisz (44), den Hauptkommissar Thorsten, dargestellt von Wotan Wilke Möhring (57), bei der Aufklärung spannender Fälle in Hamburg und Umgebung. Warum die Schauspielerin gerade jetzt geht, ist laut Gala nicht bekannt. Nach dem tragischen Serientod von Ermittlerin Grosz müssen sich die Fans nun auf Falke als Solo-Kommissar einstellen.

Zu der Rolle: Julia, die vor ihrer Arbeit mit Thorsten in mehreren Auslandseinsätzen tätig war, brachte viel Erfahrung und Professionalität in das Team ein. Wegen traumatischer Erlebnisse hoffte sie bei ihrer Versetzung zum Flughafen Hannover auf ruhigere Fälle. Als sie bei ihrer ersten Ermittlung auf Thorsten traf, bat er sie nach erfolgreicher Zusammenarbeit, seine zukünftige Partnerin zu werden. Anfangs verhielten sich die beiden Kollegen eher distanziert, doch im Laufe der Zeit entwickelte sich eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Gemeinsam ermittelten sie in zahlreichen Fällen nicht nur in Hamburg, sondern auch in umliegenden Städten wie Hannover, Wilhelmshaven und Lüneburg. In ihrem 13. und letzten Fall zeigt Julia einmal mehr ihren Mut, als sie bei einer Schlägerei dazwischen geht und dabei erstochen wird.

Franziska Weisz, die die Rolle der Julia verkörperte, ist eine österreichische Schauspielerin mit einer spannenden Karriere. Nach ihrem Abschluss in Betriebswirtschaftslehre wurde sie 1999 vom renommierten Regisseur Ulrich Seidl entdeckt. Trotz ihres betriebswirtschaftlichen Hintergrunds entschied sie sich für die Schauspielerei und studierte in London weiter. Neben ihrer erfolgreichen Karriere vor der Kamera läuft es auch privat super für Franziska: Sie ist mit dem Regisseur Felix Herzogenrath verheiratet und engagiert sich für verschiedene soziale Projekte. Ihr Kollege Wotan Wilke Möhring, der seit 2013 den Kommissar Thorsten Falke spielt, machte in seinen jungen Jahren zunächst eine Ausbildung als Elektriker. Nachdem er hier und da als Model und Türsteher arbeitete, fand er schließlich seinen Weg in die Schauspielerei. Mit über 120 Film- und Fernsehproduktionen, darunter der Film "Männerherzen", hat er sich einen festen Platz in der deutschen Filmbranche erarbeitet.

Getty Images Wotan Wilke Möhring, Mai 2017

Getty Images Franziska Weisz im Juli 2024

