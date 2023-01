Neue Liebe: Alter spielt für Wotan Wilke Möhring keine Rolle

Für Wotan Wilke Möhring (55) sind andere Dinge von Bedeutung. 2020 trennte sich der Schauspieler nach fünf Jahren von seiner Partnerin Cosima Lohse. Mittlerweile soll er wieder eine neue Freundin haben. Dabei handelt es sich angeblich um die Regieassistentin Anna Moszczynski. Sie ist 24 Jahre alt und damit etwa 30 Jahre jünger als der "Weil wir Champions sind"-Star. Doch der Altersunterschied scheint für Wotan keinerlei Rolle zu spielen.

In der Sendung "Gala" saß Wotan mit Moderatorin Annika Lau (43) zusammen. Und die quetschte ihn ein wenig zu seinem Liebesleben aus. Zwar bestätigte der Darsteller seine Beziehung zu Anna nicht offiziell, aber er betonte, dass ein Altersunterschied von 30 Jahren für ihn nicht von Bedeutung sei. "Das sind auch Fragen wie: Passt ihr von der Größe? Passt ihr von der Haarfarbe? Das wären alles so technische Details, die haben ja nichts mit Liebe oder Zuneigung zu tun. Ist mir nie in den Sinn gekommen", meinte der 55-Jährige. Er sei halt einfach fitter, scherzte er. Vollständig stritt er seine neue Liebe aber auch nicht ab.

Die Gerüchte, Wotan und Anna seien ein Paar, kamen bereits im Oktober vergangenen Jahres auf. Die beiden sollen sich bei Dreharbeiten kennengelernt und auch schon gemeinsam die Hochzeit von Schauspieler Moritz Bleibtreu (51) besucht haben. 2022 veröffentlichte Wotan ebenfalls seine Autobiografie und schrieb in die Widmung: "Ohne Anna hätte ich wahrscheinlich aufgegeben. Danke dafür."

Anzeige

Getty Images Cosima Lohse und Wotan Wilke Möhring

Anzeige

Instagram / wotanwilke Wotan Wilke Möhring, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Wotan Wilke Möhring, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de