"Echter Kommissar": Er ist der neue "Masked Singer"-Rategast

Er wird sein Rategeschick unter Beweis stellen! Seit knapp drei Wochen flimmert nun schon die Jubiläumsstaffel von The Masked Singer über die Bildschirme. Palina Rojinski (38) und Rick Kavanian (53) versuchen in dieser Ausgabe den maskierten Promis auf die Schliche zu kommen. Unterstützung bekamen die zwei bereits von den Rategästen Max Giesinger (35) und Linda Zervakis. Diese Woche versucht Schauspieler Wotan Wilke Möhring (56) den beiden auf die Sprünge zu helfen! "Mit Wotan Wilke Möhring hat das Rateteam einen echten Kommissar an seiner Seite", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung. Immerhin verkörpert der Filmstar den Kriminalhauptkommissar beim Tatort – da sollte "The Masked Singer" ein Kinderspiel werden!

Die Zuschauer haben aber selbst bereits die ein oder andere Idee, wer sich unter den übrigen Masken verbergen könnte. Wie aus der Joyn-App hervorgeht, stimmt der Großteil der Fans aktuell dafür, dass sich unter Elgonia No Angels-Mitglied Nadja Benaissa (41) verbirgt. Der Robodog soll dagegen keine Geringere als Nazan Eckes (47) und das Krokodil Die Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel (57) sein! Eine ganz wilde Theorie gibt es derweil beim FlipFlop – Heiko (24) und Roman Lochmann (24) sollen sich von Show zu Show abwechseln!

Die Nutzer auf Instagram freuen sich zumindest über Wotan! "Das finde ich richtig super!", "Endlich mal wieder ein neues Gesicht im Rateteam" oder auch "Ich freue mich so auf Samstag", lauten nur wenige der vielen begeisterten Kommentare unter dem Beitrag. Im Gegensatz zu Linda und Max ist Wotan ein wahrer "The Masked Singer"-Neuling und darf sein Debüt nun sogar in der Jubiläumsausgabe feiern.

Seven.One/Willi Weber Wotan Wilke Möhring, Schauspieler

Getty Images Wotan Wilke Möhring bei der Premiere von "Gletschergrab"

