Golda Rosheuvels Sexualität sorgte für viel Gesprächsstoff! Die Britin ist vielen Fans spätestens seit ihrer Darbietung in Bridgerton bekannt. In der Netflix-Serie verkörperte sie Queen Charlotte. Über das Privatleben der Schauspielerin ist zwar nicht viel bekannt, mit ihrer Homosexualität geht sie aber sehr offen um. Doch dazu wäre es beinahe nicht gekommen – denn Golda wurde davon abgeraten, sich zu outen!

In dem "Just for Variety"-Podcast erinnerte sich die Serienbekanntheit an besagten Moment zurück. So habe sie sie zu Beginn ihrer Karriere mit einer lesbischen Regisseurin zusammengearbeitet und auch das Thema Coming-out kam dabei auf den Tisch. "Wir sprachen darüber, [...] ob ich im Interview sagen sollte, dass ich lesbisch bin. Und von ihr kam ein klares Nein. 'Das solltest du auf keinen Fall tun. Es könnte oder würde deine Karriere als Schauspielerin ruinieren'", erinnerte sich Golda an das Gespräch.

Golda schilderte weiter, von diesem Tipp damals mehr als verwirrt gewesen zu sein – und sich schlussendlich nicht an den Rat gehalten zu haben: "Ich würde lieber einen Job verlieren, als nicht dem treu zu bleiben, was ich bin. Ich möchte lieber nicht in einer Branche arbeiten, die mich nicht akzeptiert!"

LIAM DANIEL/NETFLIX Golda Rosheuvel als Queen Charlotte in "Bridgerton"

LIAM DANIEL/NETFLIX Golda Rosheuvel als Queen Charlotte und Jonathan Bailey als Anthony Bridgerton in "Bridgerton"

Getty Images Golda Rosheuvel bei der Premiere von "Dune" 2021

