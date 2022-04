Das märchenhafte Universum des Historiendramas wird erweitert. Derzeit begeistert die zweite Staffel von Bridgerton noch immer Fans auf der ganzen Welt. Bereits im Vorfeld der neuen Season wurde angekündigt, dass ein Prequel der Serie unter der Leitung von Shonda Rhimes (52) entstehen wird. Eine der "Bridgerton"-Darstellerinnen teaserte bereits jetzt an, worum es in der neuen Prequel-Serie des erfolgreichen Historiendramas gehen wird.

Golda Rosheuvel verkörpert Queen Charlotte und wird diese Rolle auch in der geplanten Vorgeschichte von "Bridgerton" übernehmen. "Ich kann Ihnen sagen, dass es eine Ursprungsgeschichte sein wird. Sie werden also eine jüngere Königin Charlotte sehen und ich werde auch mitspielen", verriet sie E! News. "Wir werden immer noch in der Welt von Bridgerton spielen. Wir werden uns nicht von der Welt entfernen, die wir kennen und lieben und in der Queen Charlotte spielt. Es wird wirklich interessant sein zu sehen, woher sie kommt und was sie zu dem heutigen Bridgerton geführt hat, das wir kennen und lieben."

Auch Adjoa Andoh (59), die die Rolle der Lady Danury spielt, wird in dem Prequel auftauchen. "Die Beziehungen zwischen Lady Danbury, Lady Bridgerton und der Königin sind von langer Dauer", erklärte Adjoa. "Davon wird das Prequel unter anderem handeln." Die Fans können also gespannt auf die Geschichte von Queen Charlotte sein. Sie ist im Übrigen eine fiktive Figur, die von der realen Königin inspiriert wurde, die Großbritannien bis zu ihrem Tod im Jahr 1818 regiert hat.

Getty Images Shonda Rhimes bei der Weltpremiere von der zweiten Staffel "Bridgerton"

LIAM DANIEL/NETFLIX Golda Rosheuvel als Queen Charlotte und Jonathan Bailey als Anthony Bridgerton in "Bridgerton"

LIAM DANIEL/NETFLIX Ruth Gemmell, Adjoa Andoh und Golda Rosheuvel in "Bridgerton"

