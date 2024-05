"Bridgerton"-Star Golda Rosheuvel soll geheiratet haben!

Haben bei ihr etwa heimlich die Hochzeitsglocken geläutet? Golda Rosheuvel, die in der Serie Bridgerton Königin Charlotte spielt und ihre Partnerin Shireen Mula sind bereits seit über einem Jahrzehnt unzertrennlich. Wie eine Quelle nun gegenüber Mirror verrät, sollen die beiden Frauen bereits im vergangenen Jahr den nächsten Schritt gewagt haben: "Golda und Shireen sind schon lange zusammen. [...] Und letztes Jahr haben sie beschlossen, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um die Dinge offiziell zu machen und den Bund der Ehe zu schließen."

Zusätzlich gibt der Insider noch Einblicke in die Hochzeitszeremonie des frisch gebackenen Ehepaares. "Es war das komplette Gegenteil einer Hochzeit im Bridgerton-Stil – es gab keine extravaganten Veranstaltungen oder Hunderte von Gästen", erklärt die Quelle gegenüber dem Newsportal und betont: "Die Hochzeit selbst war unglaublich unauffällig. Aber es hat sich für die beiden richtig angefühlt." Bisher haben sich weder Golda noch Shireen offiziell zu den Hochzeitsgerüchten geäußert.

Golda und Shireen gehen bereits seit über einem Jahrzehnt gemeinsam durchs Leben. Kennengelernt hatten sich die beiden Frauen "auf die altmodische Art und Weise auf der Party eines Kumpels", wie Golda in einem Interview mit The Guardian verriet. Die Schauspielerin und ihre Partnerin verbindet nicht nur die Liebe zueinander, sondern auch die Liebe zur Bühne miteinander. Denn was viele nicht wissen: Die Karriere der "Bridgerton"-Darstellerin begann einst am Theater. In der gleichen Branche arbeitet auch Shireen als Bühnenautorin.

Anzeige Anzeige

Twitter / https://x.com/Shireenmula Golda Rosheuvel und Shireen Mula

Anzeige Anzeige

Getty Images Golda Rosheuvel bei der Premiere von "Bridgerton" 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, Golda wird sich dazu noch offiziell äußern? Ja, ich denke, das wird nicht lang auf sich warten lassen. Nee, ich denke, sie belässt es bei den Spekulationen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de