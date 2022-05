Hätte Dominik Stuckmann (30) sein Glück auch bei der Bachelorette als Kandidat versucht? Der Blondschopf wagte vor wenigen Monaten die TV-Suche nach der großen Liebe – mit Erfolg! Als Bachelor lernte er seine Traumfrau Anna Rossow (33) kennen, mit der er bis heute zusammen ist. Aber wäre der Frauenschwarm auch offen für andere Kuppel-Formate gewesen? Zumindest als Bachelorette-Kandidat hätte Dominik sich nicht gesehen!

In ihrem Podcast "Heiliger Bimbam! Anna und Dominik packen aus" sprachen die Turteltauben über die TV-Erfahrung. Die Brünette erzählte, dass es für sie eine große Überwindung war, an der Show teilzunehmen. Eigentlich möge sie es nämlich nicht, im Mittelpunkt zu stehen. Darum wäre sie auch niemals Bachelorette geworden. Bei Dominik ist das ein bisschen anders: "Kandidat hätte ich nicht gemacht. Da hätte ich kein Interesse daran gehabt. Als Kandidat nicht, als Bachelor schon."

So richtig gewusst, was ihn da erwartet, hat Dominik vermutlich aber trotzdem nicht – die vorherigen Bachelor-Staffeln hatte der 30-Jährige nämlich gar nicht richtig verfolgt. "Ich wollte meine ganz eigene Geschichte schreiben und mich nicht an anderen orientieren", erklärte er im April auf Instagram.

Instagram / anna_rossow_ Anna Rossow und Dominik Stuckmann, Bachelor-Paar 2022

Der Bachelor, RTL Anna Rossow und Dominik Stuckmann in der Finalfolge

RTL Bachelor Dominik Stuckmann

