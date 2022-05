Die Met Gala ist immer für eine Überraschung gut! Am Montagabend fand der berüchtigte Kostümball im New Yorker Metropolitan Museum of Art statt. Zahlreiche Stars und Sternchen schmissen sich für das Event in ihre schönsten Roben und strahlten auf dem roten Teppich um die Wette. Neben den Auftritten der Hollywood-Größen kam es aber auch zu einem ganz besonderen Moment: Die Gäste und Paparazzi wurden Zeugen eines Heiratsantrags!

Wie HollywoodLife berichtet, durfte sich Laurie Cumbo am Montag über den Kniefall freuen. Die New Yorker Politikerin erschien mit ihrem Partner Bobby Digi Olisa zu der Veranstaltung – und rechnete offenbar gar nicht mit dem Antrag! Als ihr Liebster nämlich an der Treppe vor ihr auf die Knie ging und ihr einen Tiffany-Ring entgegenhielt, war sie total überrascht, sagte aber sofort Ja.

Laurie hätte ihren Partner bei dem Ball theoretisch sogar schon heiraten können – zumindest hätte Kylie Jenner (24) ihr das Outfit leihen können. Die Unternehmerin trug ein Brautkleid des Modehauses Off-White, das der Designer Virgil Abloh vor seinem Tod für sie entworfen hatte. Die weiße Robe kombinierte Kylie mit einem Netz-Schleier und einer Baseballcap.

Getty Images Bobby Digi Olisa und Laurie Cumbo bei der Met Gala 2022

Getty Images Laurie Cumbo und Bobby Digi Olisa bei der Met Gala in New York, Mai 2022

Getty Images Kylie Jenner auf der Met Gala 2022

