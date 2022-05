Kylie Jenner (24) polarisiert mit ihrem ausgefallenen Styling! Wie zahlreiche andere Stars stand auch für die Unternehmerin am Montagabend das Event des Jahres auf dem Programm: Endlich fand wieder die Met Gala in New York statt. Auf dem roten Teppich glänzten die Promis in ihren schönsten Roben. Und auch Kylie ließ sich etwas Besonderes einfallen: Sie trug ein üppiges Hochzeitskleid, das jedoch einige Fragen aufwarf...

Ein Traum in Weiß oder doch eher skurril? Bei dem berüchtigten Event erschien die zweifache Mutter in einem Brautkleid des Labels Off-White. Das Designerteil bestand aus einem ausladenden Rock mit Raffungen, einer Korsage und einem transparenten Mesh-T-Shirt darüber. Soweit wirkte das Kleid nicht besonders ausgefallen – doch die Accessoires waren ziemlich außergewöhnlich: Kylie trug nämlich eine umgedrehte, weiße Baseball-Cap und einen Netz-Schleier über dem Gesicht. Für viele Fans eine verwirrende Kombi: "Sie sieht aus wie eine Vegas-Braut", stichelte ein Twitter-User.

Dass einige diesen Look eher merkwürdig fanden, dürfte Kylie egal sein. Wie die 24-Jährige nämlich via Instagram erklärte, designte der kürzlich verstorbene Off-White-Gründer Virgil Abloh das Kleid schon vor über zwei Jahren. "Wir sollten eigentlich zusammen zur Met gehen, bevor sie 2020 verschoben wurde. Heute Abend Virgil und sein Vermächtnis zu feiern, bedeutet mir die Welt", schrieb sie zu mehreren Bildern.

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian und Kylie Jenner bei der Met Gala 2022

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner bei der Met Gala 2022

Anzeige

Getty Images Virgil Abloh, Designer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de