Es gibt nichts, was es bei diesem Mega-Event nicht gibt. Der rote Teppich der Met Gala wurde auch in diesem Jahr wieder geflutet mit allerlei Kuriositäten aus der Fashion-Welt. Die Outfits der Gäste reichten dabei von Lederkluften über schrille Kleiddesigns bis hin zu goldener Haut – die Promis zeigten sich experimentierfreudig. Doch welches Outfit bei dem Fashion-Großereignis war am Ende das Abgedrehteste?

Naomi Campbell (51) war im Gesicht und um den Hals ebenso mit Glitzer besetzt wie ihr langes Kleid. Cara Delevingne (29) nutze ihre rote Jacke lieber als Accessoire und präsentierte sich obenrum fast nur noch in Gold – angepinselt und mit Schmuck verziert. Sängerin Camila Cabello (25) zeigte nicht ganz so viel Haut wie das Model, dafür wurde der Beinschlitz ihres weißen Kleides in Wasserfall-Optik drapiert und mit künstlichen Blumen verziert. Ihre Musiker-Kollegin Janelle Monáe (36) kreuzte in ihrem Kleid unterdessen eine Pharaonin mit einer Nonne, dabei durfte eine Glitzerhaube natürlich nicht fehlen.

Auch der britische Rapper Stormzy (28) sah mit seinem komplett weißen Anzug inklusive bodenlangem Umhang so aus, als hätte er sich von höheren Einflüssen inspirieren lassen. Schauspieler Cole Sprouse (29) ähnelte in seinem seidenen Anzug mit Glitzer-Shirt und -Gurten über der Brust einem Ritter. Und Billie Eilishs (20) Kleid erinnerte mit dem Schnitt und einem Oberteil, das einer Korsage ähnelt, an einen königlichen Ball aus vergangenen Zeiten.

Getty Images Naomi Campbell bei der Met Gala 2022

Getty Images Cara Delevingne bei der Met Gala 2022

Getty Images Camila Cabello bei der Met Gala 2022

Getty Images Janelle Monáe bei der Met Gala 2022

Getty Images Stormzy bei der Met Gala 2022

Getty Images Cole Sprouse bei der Met Gala 2022

Getty Images Billie Eilish bei der Met Gala 2022

Getty Images Bella Hadid bei der Met Gala 2022

Getty Images Shalom Harlow bei der Met Gala 2022

Getty Images Nicki Minaj bei der Met Gala 2022

Getty Images Irina Shayk bei der Met Gala 2022

Getty Images Kodi Smit-McPhee bei der Met Gala 2022

Getty Images Tommy Dorfman bei der Met Gala 2022

Getty Images Wendi Murdoch bei der Met Gala 2022

Getty Images Bad Bunny bei der Met Gala 2022

Getty Images Jordan Roth bei der Met Gala 2022

Getty Images Lenny Kravitz bei der Met Gala

Getty Images Anderson .Paak bei der Met Gala 2022

Getty Images Sarah Jessica Parker bei der Met Gala 2022

