Blake Livelys (34) Outfit der Met Gala scheint nicht nur die Fotografen entzückt zu haben. Am Montag fand die diesjährige feierliche Veranstaltung des Metropolitan Museum of Art statt, bei der jede Menge Promis über den roten Teppich liefen. Auch die Schauspielerin zog mit ihrem Look alle Blicke auf sich, als sie unter ihrem roségoldenen Kleid noch ein türkisfarbenes hervorzauberte. Von dem zweifarbigen Outfit seiner Frau schien auch Ryan Reynolds (45) mehr als geflasht zu sein.

Wie Aufnahmen der Met Gala beweisen, war der dreifache Vater von dem Outfitwechsel seiner Liebsten geradezu geschockt. Offenbar wusste der Darsteller selbst nichts von der kleinen Überraschung, die seine Frau für die Fotografen in petto hatte. Ungläubig und mit offenem Mund schaut Ryan seine Herzdame an, als Blake das zweite Kleid zum Vorschein bringt. Diese vielsagende Reaktion bliebt auch bei der Gossip Girl-Darstellerin nicht unbemerkt. Einige Fotos zeigen, dass sie infolge des überwältigten Gesichtsausdrucks des 45-Jährigen herzlich anfängt zu lachen.

Der Farbwechsel ihres Kleides sollte an diesem Abend jedoch nicht der einzige Kleidungstausch der 34-Jährigen bleiben. Im Anschluss an die Met Gala zog sie sich nämlich erneut um. Zur Aftershow-Party erschien Blake dann in einem kurzen kastanienbraunen Kleid, zu dem sie schwarze Riemchenpumps kombinierte.

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively bei der Met Gala 2022

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively bei der Met Gala 2022

