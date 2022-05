Es sind schreckliche News: Kailia Posey ist gestorben. Der US-amerikanische Teenager wurde vor allem durch die Show Toddlers and Tiaras bekannt. Auch die Reality-TV-Bekanntheit June Shannon (42) war sieben Jahre lang in dem Format zu sehen gewesen, in dem es um Kinder ging, die an Schönheitswettbewerben teilnehmen. Kailia wurde in der Sendung oft als Naturtalent betitelt und gewann so einige Wettbewerbe. Nun die Schock-Nachricht: Kailia ist tot.

Das teilte nun Kailias Mutter in einem rührenden Facebook-Posting mit. "Ich habe weder Worte noch Gedanken. Ein wunderschönes Mädchen ist von uns gegangen. Wir bitten um Privatsphäre, während wir den Verlust von Kailia betrauern", schrieb sie. Was genau passiert ist, ist bisher nicht bekannt. Kailia wurde nur 16 Jahre alt.

Auf Social Media zollen der verstorbenen TV-Bekanntheit bereits viele Fans Tribut. "Ich kann nicht glauben, dass das passiert ist. Ich bete für euch, damit ihr das überstehen könnt", kommentierte der Ex-America's Got Talent-Kandidat Kadan Bart Rockett unter Kailias letztem Beitrag.

Kailia Posey, "Toddlers and Tiaras"-Star

Kailia Posey, "Toddlers and Tiaras"-Star

Kailia Posey, "Toddlers and Tiaras"-Star

