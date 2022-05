Das zu akzeptieren, fällt Herzogin Meghan (40) offenbar schwer! 2016 lernte die ehemalige Suits-Darstellerin Prinz Harry (37) kennen und lieben. Ein Jahr später folgte ihre Verlobung und 2018 gaben sich die beiden das Jawort. 24 Monate später legten die Schauspielerin und der Prinz ihre royalen Pflichten ganz überraschend nieder. Danach kam es zum Zwist mit der britischen Krone. Mit einer Frau war Meghan angeblich sowieso nie richtig warm geworden: Herzogin Kate (40)!

Vermutungen und Hinweise auf einen möglichen Zwist zwischen Kate und Meghan gibt es schon länger. Die Autorin Tina Brown verdeutlichte diese These nun in ihrem Buch "Palace Papers". Denn im Jahr 2018 schrillten bei der einstigen TV-Darstellerin wohl die Alarmglocken. "Die Herzogin von Cambridge war zum dritten Mal schwanger, was dafür sorgen würde, dass Meghans künftiger Ehemann in der Thronfolge noch tiefer abrutschte", schrieb die Royal-Expertin. Meghan habe sich mit dem Gedanken schwergetan, im Rang somit noch weiter hinter ihrer Schwägerin zu stehen. "Sobald Kate Königin wäre, würde Meghan vor ihr knicksen müssen", führte Tina weiter aus.

Generell habe sich Meghan hinter den majestätischen Mauern des Buckingham Palace nie so richtig wohl und willkommen gefühlt. Denn auch das royale Personal tat sich mit der 40-Jährigen schwer. "Sie kamen mit Meghans direkter Art einfach nicht klar", behauptete die Autorin.

Getty Images Die britischen Royals im März 2019

Getty Images Herzogin Meghan im April 2022

Getty Images Herzogin Meghan im April 2022

