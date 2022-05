Für Sümmeyya Bach hat sich die Teilnahme an Die Höhle der Löwen definitiv gelohnt! 2019 wagte die Gründerin sich mit ihrem Start-up Soummé in die Gründer-Show. Ihr Produkt: Ein Deo, das das Schwitzen verringert! Tatsächlich sollte sie in der Sendung einen Deal ergattern: Ralf Dümmel (55) sagte zu, in ihr Unternehmen zu investieren. Zusammen haben die Gründerin und der Löwe einiges geschafft: Soummé feiert unglaubliche finanzielle Erfolge!

Im Promiflash-Interview verrät Sümmeyya jetzt: "Seit meiner Teilnahme an 'Die Höhle der Löwen' und dem Deal mit Ralf im September 2019 hat Soummé einen Handelsumsatz von etwa 15 Millionen Euro gemacht – eine wirklich unglaubliche Summe, über die wir uns sehr freuen." Weiter berichtet die Tüftlerin: "Insgesamt konnten wir 760.000 Stück verkaufen und haben viele zufriedene neue Kundinnen und Kunden dazugewonnen."

Diesen Mega-Umsatz hat Sümmeyya natürlich auch dank ihres Investors erreicht: "Die Zusammenarbeit mit Ralf läuft super. Er ist immer ansprechbar und steht mir mit seinem Erfahrungsschatz und Rat stets zur Seite. Ralf und ich verstehen uns auch menschlich sehr gut", betont sie im Interview. "Meinungsverschiedenheiten gib es natürlich auch mal, das ist meiner Meinung nach aber ganz normal. Das Schöne ist, dass wir diese ausdiskutieren können, so neue Ideen entstehen und wir die Themen auf eine gute, vertraute Art lösen."

Soummé Sümmeyya Bach und Ralf Dümmel

TV NOW / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel und Sümmeyya Bach bei "Die Höhle der Löwen" 2019

Getty Images Ralf Dümmel im August 2021 in Köln

