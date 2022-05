Julian Hallet und Robin Drummond haben sich in der vergangenen Folge in Die Höhle der Löwen gewagt – mit Erfolg! Die Gründer konnten gleich zwei Löwen von ihrem Start-up Happy Ocean Foods überzeugen: Sowohl Nico Rosberg (36) als auch Dagmar Wöhrl (67) sagten zu, in ihre pflanzlichen Garnelen zu investieren – vor allem aufgrund des Nachhaltigkeitsgedankens. Die Dreharbeiten liegen nun aber schon ein paar Monate zurück. Wie läuft denn die Zusammenarbeit zwischen den Löwen und den Gründern?

Im Promiflash-Interview schwärmen Julian und Robin: "Wir sind auf jeden Fall zufrieden mit der Zusammenarbeit, da diese sehr professionell abläuft und wir bereits vom Netzwerk der Löwen profitieren konnten. Zudem hätten wir nicht gedacht, dass uns die Löwen regelmäßig im persönlichen Kontakt zur Verfügung stehen!" Tatsächlich hatten die beiden auch schon vorab auf Nico als Investor gehofft: "Wir wollten unbedingt Nico Rosberg für uns gewinnen, da er als Nachhaltigkeitsbotschafter gut zu unserer Mission und Marke passt. Umso schöner, dass wir ihn und zusätzlich noch Dagmar, welche sich für Tierschutz engagiert, für uns gewinnen konnten!"

Nico scheint wirklich der richtige Partner für Happy Ocean Foods zu sein – er brennt total für das Projekt! Auf Instagram zeigte der ehemalige Rennfahrer sich jetzt beim Essen einer pflanzlichen Garnele und schrieb dazu: "Eine nachhaltige Lösung für Fischliebhaber, die gut für unsere Gesundheit und unsere Meere ist... und nicht zu vergessen: total lecker schmeckt!"

RTL / Bernd-Michael Maurer Julian Hallet und Robin Drummond bei "Die Höhle der Löwen"

RTL / Bernd-Michael Maurer Julian Hallet und Robin Drummond bei "Die Höhle der Löwen"

Instagram / nicorosberg Nico Rosberg, Investor bei "Die Höhle der Löwen"

