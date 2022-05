Wieso haben sich Ronny und Josimelonie nicht mehr Zeit gelassen? Bei den Liebe im Sinn-Kandidaten hat es so richtig gefunkt: Nachdem sie sich zunächst übers Riechen, Hören, Fühlen und Schmecken kennenlernen durften, verlobten sie sich blind. Danach ging es in den Urlaub, der sie offenbar noch mal auf eine ganz andere Ebene gebracht hat. Gleich in der ersten Nacht landeten Ronny und Josimelonie im Bett – dabei hatten sie zuvor immer wieder betont, dass sie sich damit noch Zeit lassen möchten. Jetzt verraten die beiden, warum es dann doch so schnell zum ersten Sex kam.

Im Interview mit Promiflash erzählte Ronny: "Wir hatten einen aufregenden Tag, der erste gemeinsame 24-Stunden-Tag, der mit dem Aufenthalt im Pool endete, und dann hat es sich für uns einfach richtig angefühlt und worauf soll man dann noch warten?" Auch für seine angehende Ehefrau habe es in dem Moment einfach gepasst. "Natürlich hatten wir nach der ganzen Reise und der romantischen Stimmung bei unserem ersten Date auch eine körperliche Anziehung zueinander", betonte die Influencerin. Außerdem sei das Kennenlernen in der Show viel intensiver als in der Realität.

Dass sie so früh miteinander auf Tuchfühlung gegangen sind, bereuen die beiden daher nicht. "Natürlich hätte man noch warten können, aber im Endeffekt geht es auch schon in großen Schritten auf unsere Hochzeit zu. Wir müssen die Zeit natürlich auch auskosten, um wirklich festzustellen, ob wir den Bund der Ehe eingehen", gab Josimelonie zu verstehen. Daher müsse auch das Körperliche stimmen.

