Nach Ronny-Drewling-Drama: Josimelonie datet jemanden!

Hat Josimelonie den Schock verkraftet? Bei Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment suchte Josephine Jochmann, auf Instagram bekannt unter "Josimelonie", nach dem perfekten Partner. Eigentlich schien sie ihn in dem Kandidaten Ronny Drewling gefunden zu haben. Doch dann kam alles anders: Josimelonie warf Ronny vor, sie am Tag vor ihrer Hochzeit mit Teilnehmerin Isabella Detlaf betrogen zu haben. Trotz des Betrugs stellte die TV-Bekanntheit klar, dass sie sich weiterhin anderen Männern gegenüber öffnen möchte: Jetzt gibt es einen neuen Mann in Josimelonies Leben.

Auf Instagram wurde die Studentin gefragt, ob sie aktuell jemanden datet. "Yes! Und er behandelt mich so herrlich normal", verriet die ehemalige Take Me Out-Kandidatin. "Er weiß leider aber noch nichts über meine Geschichte. Den Rest halte ich privat", fügte die Instagrammerin hinzu.

Doch was ist Josimelonies Geschichte? 2014 und 2015 unterzog sich Josimelonie zwei geschlechtsangleichenden Eingriffen. Letztes Jahr ließ sich die Blondine die Vagina vertiefen. Bei "Liebe im Sinn" betonte sie bereits, dass sie während der Kennlernphase auf den richtigen Zeitpunkt warte, um ihrem potenziellen Partner von ihrem persönlichen Lebensweg zu erzählen.

Instagram / josimelonie Ronny und Josimelonie, einstiges "Liebe im Sinn"-Paar

SAT.1/Rudolf Wernicke Josimelonie und Ronny bei "Liebe im Sinn" 2022

Instagram / josimelonie Josimelonie, TV-Bekanntheit

