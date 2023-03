Würde Josimelonie noch mal im TV nach der Liebe suchen?

Während ihrer Teilnahme an Liebe im Sinn wurde Josiemelonie von ihrem damaligen Partner betrogen. Aber die Hoffnung hat sie noch nicht aufgegeben. Wie sie in Zukunft einen Partner suchen will, hat Josimelonie noch nicht entschieden. Im Promiflash-Interview am Rande der Pre-Valentinstagsparty von David Lovric verriet sie nun, ob sie sich noch mal im TV auf die Suche nach dem Einen machen würde.

"Ich könnte mir schon vorstellen, an einer Datingshow teilzunehmen", erklärte Josimelonie. Jedoch bevorzuge sie das nächste Mal ein Format ohne Ehering: "Noch mal so vorzeitig verloben würde ich mich nicht", verdeutlichte die TV-Bekanntheit. Konkrete Pläne für ein erneutes Auftreten in einer Dating-Show habe sie zurzeit noch nicht, schließe die Tür hierzu aber nicht ganz und sehe die Auftritte dort als spannendes Experiment.

Gedanken über andere Dating-Shows hat Josimelonie sich bereits gemacht, sie sieht sich eher bei Are You The One?: "Da geht es auch wirklich darum, sein Perfect Match zu finden und vielleicht werden viele Vorurteile nicht gesehen, die viele Menschen im Bezug auf meine Person haben. Vielleicht passt man charakterlich ja zusammen und vielleicht spielt die Trans-Thematik da mal keine Rolle", erhofft sie sich.

Anzeige

Sat.1/ Rudolf Wernicke Josimelonie, Kandidatin bei "Liebe im Sinn"

Anzeige

Instagram / josimelonie Josimelonie im Juni 2022

Anzeige

Instagram / josimelonie Josimelonie, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de