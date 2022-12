"Liebe im Sinn"-Andi und Alicia feiern ersten Hochzeitstag!

Alicia (34) und Andreas feiern einen weiteren Meilenstein ihrer Liebesgeschichte! Die Boxerin und der 31-Jährige haben sich in der ersten Liebe im Sinn-Staffel gesucht und gefunden. Sie lernten sich in der TV-Show anhand ihrer Sinne kennen – sehen durften sie sich aber erst nach der Verlobung. Alicia und Andi hatten diesen Schritt gewagt und waren während der Dreharbeiten Ende des vergangenen Jahres sogar noch vor den Traualtar geschritten. Anlässlich ihres ersten Hochzeitstags widmeten sie sich nun rührende Worte.

Auf Instagram teilte Alicia eine Reihe von Hochzeitsfotos. "Ja, ich will. Diese Worte haben wir uns vor genau einem Jahr gesagt und uns das Versprechen gegeben, immer füreinander da zu sein", erinnerte sich die Hamburgerin in der Bildunterschrift. Das gelte in guten wie in schlechten Zeiten. Mit Letzteren hat das Paar aber offenbar noch keine Erfahrungen machen müssen. Alicia schwärmte: "Es war ein wundervolles erstes Jahr und wir hatten eigentlich immer nur Höhen und keine Tiefen."

Nach ihrer TV-Hochzeit haben sich die beiden im Sommer erneut das Jawort gegeben – und zwar im großen Stil. Nachdem ihre erste Trauung nur im kleinen Kreis stattfinden konnte, waren bei ihrer zweiten Eheschließung 250 Leute zu Gast. "Für uns war es einfach perfekt", freute sich Alicia.

Instagram / alicia_melina.de Andi und Alicia, "Liebe im Sinn"-Paar

Instagram / alicia_melina.de "Liebe im Sinn"-Andreas und Alicia bei ihrer Hochzeit im Juni 2022

Instagram / alicia_melina.de Andreas und Alicia Winter in Hamburg

