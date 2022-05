Das ist Samira Klampfls (28) Rache! Die Bachelor-Bekanntheit erwartet gemeinsam mit Ex-Bachelorette-Boy Serkan Yavuz (29) Nachwuchs. So lange dürfte es auch gar nicht mehr dauern, bis ihr kleines Mädchen auf der Welt ist. Das Paar dachte sogar schon mal, dass die Geburt losgehen würde. Obwohl es immer ernster wird, sind die zwei trotzdem noch für einen Spaß zu haben. Weil Serkan sie zuvor geärgert hatte, schlug Samira nun mit einem Fruchtblasen-Prank zurück!

Auf Instagram zeigen die Turteltauben immer wieder, dass sie sich für einen Scherz nicht zu schade sind. Serkan versuchte seine Liebste zu ärgern, indem er Verpackungschips über sie schüttete. Als Revanche kippte sich die Schwangere dann Wasser in ihre Hose und tat so, als wäre ihre Fruchtblase geplatzt! Die Reaktion des Influencers: "Beruhig dich, beruhig dich, mach jetzt keine Hektik, wir haben Zeit", versuchte er Samira zu besänftigen, während er selbst wohl etwas in Panik geriet.

Daraufhin konnte sie sich ihr Lachen aber nicht mehr verkneifen und zeigte auf die Kamera, die den witzigen Moment festhielt. "Oh, du Otto", schoss es aus Serkan heraus – Samira kriegte sich dabei vor Lachen nicht mehr ein. Tatsächlich könnte es aber wirklich jederzeit so weit sein: "Sagen wir mal so, wir sind in der heißen Phase", deutete der werdende Vater bereits an.

