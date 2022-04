Samira Klampfl (28) und Serkan Yavuz (29) dachten, ihr Baby kommt! Die beiden Bachelor in Paradise-Star erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Tatsächlich sollte es auch nicht mehr allzu lange dauern, bis ihre kleine Tochter das Licht der Welt erblickt, denn: Die Influencerin befindet sich bereits im Endspurt ihrer Schwangerschaft – das Baby könnte sich jeden Moment auf den Weg machen. Vor ein paar Tagen hatten Samira und Serkan aber erst mal einen falschen Alarm: Sie dachten, die Geburt geht los!

In ihrem Podcast "Samira & Serkan in Paradise" berichteten die werdenden Eltern jetzt von dem Fehlalarm: "Wir haben wirklich lange geschlafen. [...] Wir wachen auf, ich setz mich auf, wir telefonieren noch mit unserer Managerin und auf einmal merke ich: Es wird einfach nass unter mir! Ich war megahappy, weil ich gedacht habe: Oh mein Gott, der Tag ist gekommen!" Serkan erinnert sich: "Sie hat gestrahlt ohne Ende! Und mir ist es im positiven Sinne eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil ich dachte: 'Scheiße! Was passiert jetzt?' Ich glaube, mein Herz hat für ein paar Sekunden ausgesetzt." Da auch noch Samiras Rücken wehgetan habe, sei sie überzeugt gewesen, dass sie ihr Baby bald in den Armen halten würde...

Doch wenig später sollte dann die Ernüchterung folgen: "Wir sind dann ins Krankenhaus gefahren und die haben ein CTG gemacht, der Wehenschreiber hat auch schon ausgeschlagen – also da passiert schon viel am Bauch. Nur dieser Fruchtblasenmarker war negativ. Das heißt, die Fruchtblase ist nicht geplatzt!" Serkan ergänzte: "Auf gut Deutsch gesagt: Sie hat uns veräppelt, sie hat uns falschen Alarm gegeben!" Während Samira total enttäuscht gewesen sei, war der Papa in spe erleichtert: "Ich bin froh! Sie war voll happy – aber mir ist es zugutegekommen: Denn ich war nicht ready." Aber ihm habe der Schreck gutgetan und nun wisse er genau, was dann im Ernstfall zu tun ist.

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

