Bestätigt: Das ist die Todesursache von Rapper Young Noble

Der bekannte Rapper Young Noble (47), ein ehemaliges Mitglied der Hip-Hop-Gruppe Outlawz, ist tot. Am Morgen des 4. Juli wurde der 47-Jährige tot in einem Pool eines Country Clubs in Snellville, einem Vorort von Atlanta, aufgefunden. Die Polizei und Rettungskräfte wurden gegen neun Uhr alarmiert, nachdem eine Person den leblosen Körper entdeckt hatte. Laut seiner Ehefrau hatte Young Noble in der Nacht zuvor angekündigt, "herumzufahren, um den Kopf freizubekommen". Wie TMZ berichtet, steht die Todesursache nun offiziell fest: Der Musiker beging Suizid.

Seine Frau erzählte den Beamten laut dem Magazin außerdem, dass Young Noble schon seit Längerem unter schweren Depressionen litt, deren Auswirkungen sie gut dokumentiert hatte. Sie erklärte, dass er nach einer schwierigen Phase in der Musikindustrie zunehmend mit finanziellen und persönlichen Problemen zu kämpfen hatte. Young Noble kümmerte sich regelmäßig um die gemeinsamen Kinder, darunter eines mit Autismus, was ihm zusätzlich viel Verantwortung abverlangte. Nachdem er in der Nacht nicht zurückgekehrt war, entdeckte seine Frau schließlich sein Fahrzeug und alarmierte die Behörden. Seine Familie hat inzwischen eine Spendenkampagne ins Leben gerufen, um die anfallenden Kosten zu decken.

Young Noble schloss sich den Outlawz in den 1990er-Jahren an, einer Gruppe, die von Tupac Shakur (✝25) gegründet wurde. Gemeinsam mit den übrigen Mitgliedern veröffentlichte er 1999 das Album "Still I Rise", das soziale Missstände und persönliche Schicksale thematisierte. Neben seiner musikalischen Karriere setzte er sich vor allem in den letzten Jahren im Kampf gegen Diabetes ein. Young Noble ist das fünfte Mitglied der Outlawz, das verstorben ist – die Tragik in der Geschichte der Gruppe bleibt bestehen. Seine Familie und Fans trauern um einen Mann, der versuchte, trotz aller Widrigkeiten eine positive Botschaft zu verbreiten.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / young_noble Young Noble

Instagram / young_noble Rapper Young Noble mit seiner Tochter, Juni 2025

Instagram / young_noble Young Noble, März 2025