Kim Virginia und Nikola verabschieden sich von alter Wohnung

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) haben einen entscheidenden Lebensabschnitt hinter sich gelassen: Der Umzug aus ihrer gemeinsamen Wohnung in Dubai in ein neues Haus markiert den Beginn eines frischen Kapitels. Bei einem letzten Besuch in der alten Bleibe ließen die Reality-TV-Stars ihre Erinnerungen noch einmal Revue passieren. "So viele Erinnerungen. Hier bin ich doch gefühlt erst gestern eingezogen", erklärte Kim nachdenklich in einer Story auf Instagram. Besonders emotional war für sie auch der Moment, als Nikola seinen spontanen Umzug nach Dubai auf ihre Entscheidung hin wagte.

Nikola, der damals "alles stehen und liegen ließ", war genauso impulsiv wie Kim, als er plante, in Dubai ein neues Leben mit seinem Schatz zu beginnen. Nun, beim Abschied von diesem Ort, wurde den Influencern ihre bisherige gemeinsame Reise umso bewusster. Kim verriet: "Realisiere jetzt erst so richtig, dass es kein Zurück mehr gibt und mein Leben jetzt an einem anderen Ort stattfindet." Der Wohnungswechsel ist nicht nur logistisch, sondern auch emotional ein großer Schritt: Die Erinnerungen an die erste gemeinsame Zeit in der Wüstenmetropole prägen den Abschied.

Der Start im neuen Haus verlief bisher aber nicht nur rosig. Jüngst mussten die beiden einen echten Schreckmoment verkraften: Ihre Waschmaschine fing plötzlich Feuer. In einer aufgewühlten Social-Media-Story dokumentierte Kim den Vorfall für ihre Follower: "Unsere Waschmaschine brennt, Leute! Es ist mitten in der Nacht und sie ist überall glühend heiß." Obwohl die Realitystars mitten in der Nacht schrieben, dass sie die Feuerwehr verständigen würden, konnte das Unglück ohne die Hilfe der Fachkräfte abgewendet werden und diese musste nicht alarmiert werden.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars