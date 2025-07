So schwer traf Annika Jung die Kritik nach Andrej-Trennung

Annika Jung hat eine schwierige Zeit hinter sich, nachdem ihre Beziehung mit Andrej Mangold (38) vorübergehend zerbrach. Besonders belastend war für die Influencerin die mediale Aufmerksamkeit sowie die Flut an Hasskommentaren, mit denen sie während der Trennung konfrontiert wurde. Der Auslöser: Es kursierten Gerüchte, Annika habe den ehemaligen Bachelor betrogen. Inzwischen steht jedoch fest, dass es sich dabei nicht um einen physischen Betrug handelte. Beim Lascana Summer Club Event in Berlin sprach Annika offen mit Promiflash über diese herausfordernde Zeit: "Das war meine erste negative Erfahrung mit der Presse. Von daher war das schon so ein richtiger Schlag ins Gesicht." Heute fühlt sie sich durch die Erlebnisse gestärkt.

Auch Andrej teilte beim Event seine Gedanken darüber, wie groß der Druck durch Medien und soziale Netzwerke sein kann. Er betonte, dass Schlagzeilen und Interpretationen häufig ein Eigenleben entwickeln – und dadurch Menschen unnötig belasten. Trotz dieser Herausforderungen scheint es den beiden gelungen zu sein, einen Weg zurück zueinander zu finden und gestärkt daraus hervorzugehen. Annika hat inzwischen gelernt, mit der öffentlichen Aufmerksamkeit umzugehen und ist überzeugt, dass sie künftig besser mit ähnlichen Situationen umgehen kann.

Annika und Andrej sind inzwischen wieder glücklich als Paar vereint. Der Weg dorthin war jedoch alles andere als leicht – vor allem die Unterstützung ihrer Familien spielte dabei eine entscheidende Rolle. Besonders Annika scheint ein enges Verhältnis zu Andrejs Mutter zu pflegen, das selbst in der Trennungsphase nicht abgerissen ist. Andrej wiederum hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihm familiärer Rückhalt ist – nicht nur im Hinblick auf die Beziehung, sondern auch im Umgang mit den Herausforderungen des öffentlichen Lebens.

Instagram / anniju__ Andrej Mangold und Annika Jung im Juni 2025

Getty Images Andrej Mangold und Annika Jung, Juli 2025

Getty Images Andrej Mangold und Aninka Jung, Juli 2025