Sarah Jessica Parkers Sohn James übernimmt erste Hauptrolle

James Wilkie Broderick (22), der Sohn von Sarah Jessica Parker (60) und Matthew Broderick (63), scheint in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern zu treten. Das Nachwuchstalent hat im Mai dieses Jahres sein Studium an der Brown University abgeschlossen und wird bald in einem Kurzfilm mit dem Titel "Days Ending in Y" zu sehen sein. An seiner Seite spielt laut Hello Magazin Sam Nivola (21), der kürzlich durch seine Rolle als Lochlan Ratliff in der dritten Staffel von "The White Lotus" Bekanntheit erlangte, sowie Raffey Cassidy (22), die im Oscar-prämierten Film "The Brutalist" mit Adrien Brody (52) mitwirkte. Sam ist auch der Produzent des Films und kommt mit Schauspielern wie Emily Mortimer und Alessandro Nivola als Eltern selbst aus einem prominenten Haus.

James, der bisher ein eher zurückgezogenes Leben führte, hat trotz der Berühmtheit seiner Eltern immer eine gewisse Distanz zum Rampenlicht bewahrt. Sarah Jessica sprach in einem früheren Interview mit Parade darüber, wie wichtig es ihr sei, ihren Kindern Werte zu vermitteln: "Es ist uns wichtig, ihnen durch unser eigenes Beispiel zu zeigen, dass man der Gemeinschaft etwas schuldig ist." Dennoch gab es hin und wieder seltene öffentliche Auftritte von James, wie etwa 2021 bei der Premiere von And Just Like That im Museum of Modern Art, wo er über seine Erfahrungen mit der Serie scherzhaft sagte, dass er sich seltsam fühlte, sie zu schauen, da er nie das Original, Sex and the City, gesehen hatte.

Neben James haben Sarah Jessica und Matthew auch die Zwillingstöchter Tabitha (16) und Marion (16). Die Schauspielerin verriet zuvor dem People Magazin, dass die beiden trotz ihrer innigen Beziehung sehr unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Tabitha könne sich stundenlang mit sich selbst beschäftigen, während Marion den Kontakt zu anderen suche. Auch der Besuch verschiedener Schulen sei laut Sarah Jessica ganz Tabithas Idee gewesen, da sie ihrem Bedürfnis nach Eigenständigkeit folgen wollte. Mit einer solch vielseitigen und ambitionierten Familie bleibt zu erwarten, dass auch die jüngeren Geschwister ihren Platz finden werden.

Getty Images James Wilkie Broderick im Juni 2023

Getty Images Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker und James Wilkie Broderick auf der "And Just Like That"-Prem

Getty Images Matthew Broderick, Tabitha Broderick, Marion Broderick und Sarah Jessica Parker, April 2025